Здание Верховного суда Венесуэлы атаковали с вертолета

Здание Верховного суда Венесуэлы в Каракасе подверглось атаке с полицейского вертолета. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, сообщает NTN24.

Лидер Венесуэлы рассказал, что в здание суда из вертолета были брошены две гранаты, одна из которых не взорвалась. Мадуро заявил, что в этот момент там находились люди. «Это могло привести к сотням пострадавших», — сказал он.

— Juan Pablo Alvarez (@JPAlvarezGuedea) 28 июня 2017, 01:30

Кроме того, вертолет пролетел и над зданием МВД. Мадуро заявил, что вертолетом управлял пилот Мигеля Родригеса Торреса, бывшего министра МВД, который, по утверждениям Мадуро, «контактирует с ЦРУ».

РИА Новости указывает, что экипаж вертолета растянул плакат с надписью «350. Свобода». Речь идет о 350-й статье конституции, в которой говорится о возможности непризнания гражданами Венесуэлы власти в случае нарушения ею демократических ценностей, принципов и гарантий, а также прав человека.

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Reuters сообщает, что президент Венесуэлы назвал случившееся террористическим актом и потребовал от спецслужб принять меры.

Столкновения между силами правопорядка и демонстрантами продолжаются в стране уже несколько месяцев. Жертвами противостояния стали десятки человек. Оппозиция требует отставки президента Николаса Мадуро. Глава государства объявил о созыве Учредительного собрания. Выборы его участников назначены на 30 июля, однако оппозиционные партии отказались принимать в них участие.