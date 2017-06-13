Протестующие в Венесуэле подожгли здание Верховного суда

Протестующие, недовольные социально-экономическим положением Венесуэлы, подожгли здание Верховного суда страны в Каракасе. Кадры с места событий публикует BFMTV.

Сначала собравшиеся стали закидывать здание камнями, потом кто-то начал метать в него коктейли Молотова. В итоге четырехэтажное строение, где помимо суда располагается отделение одного из банков, было разграблено, а компьютеры и другую электронику сожгли прямо на улице.

Беспорядки продолжаются в стране с начала апреля, из-за них уже погибли 84 человека.