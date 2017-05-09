В Венесуэле гвардейцы закидали приют гранатами со слезоточивым газом

Нацгвардейцы забросали гранатами со слезоточивым газом приют для детей и престарелых в венесуэльском городе Маракайбо. Как сообщает El Nacional, инцидент произошел днем в понедельник, 8 мая.

По информации издания, в результате действий силовиков ранения получили несколько детей. Точные данные о числе пострадавших не приводятся. Отмечается, что газ был распылен после того, как в здании приюта попытались укрыться несколько участников антиправительственных демонстраций.

Associated Press со своей стороны сообщает, что в из-за противостояния демонстрантов и сил правопорядка были эвакуированы сотни жителей Маракайбо. Слезоточивый газ был применен не только возле приюта, но и около жилых домов, школ и больниц.

В последнее время в Венесуэле обострился политический кризис. Недовольные экономической ситуацией жители страны выходят на улицы с требованием назначения досрочных выборов. Напряженность значительно возросла после того, как в начале апреля Верховный суд постановил серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение вызвало протесты и вскоре было отменено, однако ситуацию это не исправило. По последним данным, жертвами беспорядков стали 38 человек, не менее 750 пострадали.