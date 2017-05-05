Студенческого лидера в Венесуэле застрелили во время собрания

В Венесуэле убит лидер студенческого движения в политехническом университете штата Ансоатеги, сообщает портал El Universal.

Преступление было совершено в городе Эль-Тигре. Активист движения 28-летний Хуан Лопес участвовал в собрании, когда к нему подошел преступник, выхватил оружие и произвел несколько выстрелов.

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Три человека при этом получили ранения.

В стране сохраняется политическая напряженность, проходят акции протеста, в которых участвует в том числе студенческая общественность. Во время столкновений местных жителей с полицией погибли по меньшей мере 29 человек. Граждане выражают недовольство экономической ситуацией и требуют назначения досрочных выборов.