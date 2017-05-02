Мадуро подписал указ о созыве учредительного собрания

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вечером в понедельник, 1 мая, подписал в прямом эфире местного телевидения указ о созыве учредительного собрания в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мадуро, указ должен быть исполнен незамедлительно. Глава государства сослался на статьи конституции 347, 348 и 349, которые дают ему соответствующие полномочия.

«Я создал широкую президентскую комиссию с открытыми дверями для большого диалога со всей Венесуэлой, суверенного и конструктивного», — подчеркнул Мадуро. Эта комиссия и займется проведением созыва учредительного собрания.

Комиссию возглавит министр образования Элиас Хауа, также в ее состав войдут министр по вопросам коммун Аристобуло Истурис глава МИД Делси Родригес, супруга Мадуро Силия Флорес и другие.

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От народных масс будут избраны 200-250 членов учредительного собрания. «Всего же мы выберем около 500 законодателей, у которых задачей будет, взяв имеющуюся основу, предложить новые статьи [в конституцию]», — сказал Мадуро.

Ранее президент заявил, что созывает высшую учредительную власть, «чтобы рабочий класс и народ созвали учредительное собрание».

Оппозиция подвергла инициативу Мадуро резкой критике, отказалась ее признавать, сочтя государственным переворотом, и призвала людей выходить на улицы.

На протяжении нескольких недель в Венесуэле продолжаются массовые протесты и беспорядки. Во время столкновений местных жителей с полицией погибли по меньшей мере 29 человек. Граждане недовольны экономической ситуацией и требуют назначения досрочных выборов.