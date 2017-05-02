Мадуро призвал рабочий класс сформировать учредительное собрание

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник, 1 мая, объявил о созыве учредительного собрания, передает Reuters. В стране пройдет общенациональное голосование.

«Во исполнение моих президентских полномочий как главы государства и согласно статье 347 конституции я созываю высшую учредительную власть, чтобы рабочий класс и народ созвали учредительное собрание», — заявил Мадуро.

Как передает РИА Новости, согласно упомянутой статье Основного закона, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции.

Кроме того, Мадуро призвал к «военно-гражданскому союзу».

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Лидер оппозиции Энрике Каприлес подверг инициативу Мадуро резкой критике. По его мнению, это будет считаться «убийством Конституции». Политик назвал Мадуро «диктатором» и призвал народ выйти на улицы. По его словам, оппозиция признавать созыв собрания отказывается.

«Мы обращаем внимание демократических правительств мира, международного общественного мнения, что Мадуро укрепляет государственный переворот и углубляет серьезный кризис», — написал Каприлес в своем Twitter.

В Венесуэле на протяжении нескольких недель продолжаются массовые протесты и беспорядки. В общей сложности во время столкновений местных жителей с полицией погибли по меньшей мере 29 человек. Граждане недовольны экономической ситуацией и требуют назначения досрочных выборов.