В Венесуэле бунтовщиков попытались разогнать слезоточивым газом

Полиция венесуэльской столицы Каракаса применила слезоточивый газ для разгона бунтующих демонстрантов. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Беспорядки в Венесуэле продолжаются уже больше месяца. В ходе столкновений местных жителей с полицией погибли минимум 29 человек. Граждане недовольны экономической ситуацией и требуют назначения досрочных выборов.

Погромщики считают, что нынешний президент Николас Мадуро пытается узурпировать власть в стране — именно поэтому лидеру оппозиции Энрике Каприлесу запретили избираться на общественные должности в течение 15 лет. Сам глава государства называет беспорядки попыткой совершить госпереворот.