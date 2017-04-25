Бунтовщики в Венесуэле сожгли грузовики и возвели баррикады

Бунтовщики в Каракасе, столице Венесуэлы, сожгли несколько грузовиков и возвели баррикады на улицах города. Видео с места событий публикует Ruptly.

Жители страны недовольны экономической ситуацией: они требуют назначения досрочных выборов. Погромщики считают, что нынешний президент Николас Мадуро пытается узурпировать власть в стране — именно поэтому лидеру оппозиции Энрике Каприлесу запретили избираться в течение 15 лет.

Сам Мадуро полагает, что протесты оппозиции — попытка совершить госпереворот. Беспорядки идут уже месяц, погибли минимум 20 человек.