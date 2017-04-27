Венесуэла начнет процесс выхода из Организации американских государств

Венесуэла запустит процедуру выхода из Организации американских государств. Об этом, как передает РИА Новости, в телеобращении заявила министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес.

«Завтра, как проинструктировал президент Николас Мадуро, мы представим в ОАГ письменную претензию и начнем процедуру, которая займет 24 месяца», — заявила глава ведомства.

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В случае выхода из ОАГ Венесуэла станет единственной страной Америки, не входящей в эту организацию.

В среду, 26 апреля, постоянный совет ОАГ принял решение созвать экстренное совещание глав МИД для обсуждения ситуации в Венесуэле. До этого Родригес заявила, что получила от Мадуро инструкции начать процесс выхода страны из ОАГ при условии созыва этого заседания.

В Венесуэле продолжается политический кризис на фоне экономических проблем, причиной которых стало падение мировых цен на нефть — основной экспортный товар республики. На улицы городов страны выходят протестующие сторонники оппозиции. По последним данным, в ходе манифестаций как против правительства Мадуро, так и в его поддержку в Венесуэле с 4 апреля погибли 29 человек, 65 арестованы, всего были задержаны почти 1,3 тысячи человек.