В Венесуэле в ходе протестов убиты два студента и гвардеец

В ходе стрельбы во время акций протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибли два студента и сержант Национальной гвардии, передает Reuters.

Сторонники оппозиции вышли на улицы в Каракасе и других городах, протестуя против политики Мадуро, который, по их мнению, подрывает демократию и погружает экономику страны в хаос.

Сторонники президента по его призыву провели в столице контрдемонстрацию. Всего в массовых акциях с обеих сторон участвовали несколько сот тысяч человек. Как отмечается, эти протесты — самые длительные с 2014 года. По данным правозащитников, в среду, 19 апреля, в ходе протестов были арестованы более 400 человек.

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По словам Мадуро, под мирным протестным фасадом кроются попытки оппозиции совершить переворот, чтобы положить конец социализму в Венесуэле. Оппозиция, со своей стороны, говорит, что президент превратился в диктатора, и обвиняет его правительство в использовании вооруженных гражданских лиц для насаждения насилия и страха.

Всего в этом месяце были убиты во время протестов уже восемь человек.

Лидер оппозиции Энрике Каприлес призвал к еще одной акции в четверг, 20 апреля.

Политический кризис в Венесуэле разворачивается на фоне экономических проблем, причиной которых стало падение мировых цен на нефть — основной экспортный товар республики.