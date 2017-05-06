Протестующие повалили памятник Чавесу в Венесуэле

Видео: Maru Angarita / YouTube

В Венесуэле протестующие повалили и подожгли памятник бывшему президенту страны Уго Чавесу, пишет El Nacional.

Инцидент произошел в пятницу, 5 мая, в штате Сулия, в городе Вилья-дель-Росарио.

На видео показано, как двое манифестантов волокут статую, поднимают и бросают ее оземь, пытаясь разбить.

В Венесуэле обострился политический кризис. В последнее время постоянно проходят акции протеста. Во время столкновений местных жителей с полицией погибли более 30 человек. Протестующие выражают недовольство экономической ситуацией и требуют назначения досрочных выборов.