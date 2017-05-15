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«Дерьмолотов» против Мадуро

Чем грозит властям Венесуэлы новая волна протестов

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An opposition activist hurls back at riot police a tear gas canister during clashes ensuing a protest against President Nicolas Maduro, in Caracas on May 8, 2017. Venezuela's opposition mobilized Monday in fresh street protests against President Nicolas Maduro's efforts to reform the constitution in a deadly political crisis. Supporters of the opposition Democratic Unity Roundtable (MUD) gathered in eastern Caracas to march to the education ministry under the slogan ''No to the dictatorship.
Фото: Panoramic / ZUMA Press / Globallookpress.com

В Венесуэле уже больше месяца не стихают протесты — голодающий народ на баррикадах забрасывает полицейских фекальными бомбами и требует отставки президента Николаса Мадуро. В ответ глава государства клеймит недовольных «фашистами», постит в соцсетях умильные видеоролики и всячески дает понять, что добровольно свой пост не покинет. «Лента.ру» постаралась разобраться в том, как далеко может зайти этот конфликт и способна ли оппозиция взять власть силой.

«Ребята выходят на улицы с камнями. Это их оружие. Но недавно арсенал пополнился: в дело пошли экскременты», — рассказывает 51-летняя венесуэлка, врач-стоматолог, собирающая отходы человеческой жизнедеятельности для нужд повстанческого движения. По ее словам, фекалии запасают и многие ее пациенты. Новый вид уличного оружия получил название — «коктейль Дерьмолотова».

Боливарианские корни проблем

Нынешняя волна протестов и столкновений с полицией — очередное звено в длинной цепи антиправительственных выступлений, ставших по-настоящему массовыми вскоре после прихода к власти Мадуро, наследника лидера «боливарианской революции» Уго Чавеса.

Видео: djjavi-one / YouTube

Чавес бессменно правил с 1998 года. За счет нефтяных сверхдоходов он вдвое сократил число бедняков и повысил уровень жизни. Но у медали была и обратная сторона — Венесуэла попала в чудовищную зависимость от нефтяных цен: черное золото составляло 96 процентов всего экспорта Каракаса и обеспечивало примерно половину поступлений в государственную казну.

Чавес умер в марте 2013-го, оставив в наследство своему приемнику Мадуро страну с авторитарным режимом, высоким уровнем коррупции, обилием насильственных преступлений и бюджетным дефицитом. Через год после смерти вождя боливарианской революции углеводороды резко подешевели, и Венесуэлу начало лихорадить.

Триггером первых беспорядков считается попытка изнасилования студентки в кампусе университета в городе Сан-Кристобаль. Демонстрацию возмущенных безнаказанностью криминала студентов жестко разогнала полиция. Поговаривают, что задержанных даже пытали. Это спровоцировало массовую студенческую забастовку, к которой подключились и оппозиционные политики. Но тогда властям удалось удержать ситуацию под контролем, хотя экономическое положение продолжало ухудшаться.

Оппозиционный реванш на руинах страны

Недовольство народа политикой чавистов обеспечило оппозиционной коалиции правых и левых центристов в 2015-м успех на парламентских выборах. Впервые с 1999 года «боливарианская гвардия» потерпела поражение.

Тучи над Венесуэлой продолжают сгущаться. Граждан страны практически посадили на голодный паек: как сообщает Венесуэльский центр социального анализа и документирования (CENDA), обычная продуктовая корзина обойдется примерно в 773 тысячи боливаров, в то время как минимальная зарплата в стране — 200 тысяч (и это после шестидесятипроцентного повышения в конце апреля).

Национальный опрос показал: в среднем бедный венесуэлец за 2016 год похудел на девять килограммов из-за недоедания; большинство граждан страны может позволить себе поесть лишь два раза в день или того меньше.

Из-за голода и отсутствия лекарств в больницах (по данным венесуэльской федерации фармацевтов, в госпиталях не хватает 80 процентов нужных препаратов и медсредств) повысилась смертность. Показатели ужасающие: за 2016-й год число заболевших малярией выросло на 76 процентов, смертность среди рожениц — на 66 процентов, среди младенцев — на 30 процентов.

Мрачно выглядит и макроэкономическая картина. По данным Центробанка Венесуэлы, в 2011-м у страны было 30 миллиардов долларов запасов, к концу 2017-го останется немногим более трех миллиардов. По прогнозам МВФ, в нынешнем году инфляция составит 720 процентов, а к концу следующего достигнет двух тысяч.

Нам нужна другая Венесуэла

Последняя волна народного гнева поднялась 29 марта 2017-го — тогда власти отказались от переговоров с оппозицией, а Верховный суд страны распустил контролируемый противниками Мадуро парламент. Лояльные президенту судьи решили принимать законы самостоятельно.

Спорное решение было отменено через три дня, но маховик протеста уже было не остановить.19 апреля в Каракасе прошла акция «мать всех маршей», участие в которой приняли около миллиона жителей города. Нацгвардия перегородила улицы и попыталась разогнать толпу с помощью слезоточивого газа, но демонстранты не расходились.

Видео: Noticias Chumbes / YouTube

Вскоре пролилась первая кровь: от ранения в голову погиб 17-летний школьник, а ближе к вечеру боевики из прогосударственных банд «коллективос» застрелили 23-летнюю женщину. К концу дня разъяренные бунтовщики отомстили, убив нацгвардейца.

1 мая Мадуро взвинтил ставки, объявив о созыве национального учредительного собрания, которое сформируют «рабочий класс и народ». Президент уверял: эта мера необходима, чтобы не дать оппозиции осуществить «фашистский переворот». Лидер оппозиции Энрике Каприлес, в свою очередь, окрестил инициативу Мадуро «убийством конституции».

3 мая сотни тысяч венесуэльцев опять вышли на улицы, и вновь не обошлось без жертв: один человек погиб, 300 пострадали. Два дня спустя на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы вывесили огромный плакат «Мадуро — диктатор».

С конца марта в беспорядках погибли уже около 40 человек, но глава государства отступать не намерен: 8 мая он заявил, что привлечет к созданию конституции военных, чтобы укрепить связь армии и народа.

При всем этом Мадуро всячески старается показать, что у него все под контролем: в соцсетях президента публикуются ролики, где он качается на качелях и рассуждает о пользе рефлексии и самоанализа, любуется бабочкой или катает однопартийцев по Каракасу. Любопытный факт: в объектив оператора, снимавшего поездку по улицам столицы, попало граффити «Мадуро — убийца студентов».

«Мы видим гораздо более масштабные [чем в 2014-м] протесты во всех городах, даже в рабочих районах. Власти теряют контроль», — считает генерал-майор Мигель Родригес Торрес, который работал министром внутренних дел под началом венесуэльского президента и руководил разгоном протестов в 2013 и 2014 годах.

По его словам, если закрыть оппозиции мирный путь во власть, она проложит его насильно. В экономике, по мнению Торреса, ничего не меняется: сейчас ситуация намного хуже, чем три года назад, при первой волне протестов. «Они идут к уличной анархии. Не время думать о спасении чавизма, надо спасать страну», — мрачно резюмировал генерал.

Противостояние продолжается, на улицу выходят и старики, и молодежь. «Для меня это уже пятая протестная акция. Наши родители знают, что мы здесь. Они волнуются, но мы здесь ради Венесуэлы. Мы видели, к чему привели протесты на Украине, и мы надеемся, что сработает и у нас», — цитирует BBC News 18-летнего ученика старшей школы, который вместе с одногруппниками решил занять место на баррикадах.

По стопам Чавеса

Хотя с оппозицией солидарны некоторые представители власти — например, в марте генпрокурор страны Луиза Ортега выступила против лишения парламента законодательных полномочий, — в целом, как рассказал в интервью The Guardian эксперт-социолог Луиc Виcенте Леон, руководители страны и армии по-прежнему верны идеологии чавизма. По его мнению, «война на истощение» между властью и оппозицией продолжится, но до революции дело не дойдет.

По словам Леона, авторитарные режимы чаще всего терпят крах из-за противоречий, возникших внутри правящей верхушки, а не под воздействием внешних сил. Сейчас же серьезного раскола внутри венесуэльских властей нет. «Избирательная комиссия подтвердила законность учредительного собрания, и, самое важное, мы не видим, чтобы недовольство выражали военные», — подытожил социолог.

С ним согласна писатель и журналист Тельма Луссани, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай». По ее словам, армия верна Мадуро, наследию Чавеса и готова защищать их всеми возможными средствами, а оппозиция разобщена — кто-то готов на компромисс с властями, а кто-то нет. По мнению Луссани, революции в ближайшее время ждать не стоит, однако из-за радикальных протестующих дело все-таки может дойти до гражданской войны.

Алексей Наумов

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An opposition activist hurls back at riot police a tear gas canister during clashes ensuing a protest against President Nicolas Maduro, in Caracas on May 8, 2017. Venezuela's opposition mobilized Monday in fresh street protests against President Nicolas Maduro's efforts to reform the constitution in a deadly political crisis. Supporters of the opposition Democratic Unity Roundtable (MUD) gathered in eastern Caracas to march to the education ministry under the slogan ''No to the dictatorship. «Дерьмолотов» против Мадуро
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