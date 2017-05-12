В Венесуэле пакеты с экскрементами приравняли к биохимическому оружию

Главный судебный инспектор Венесуэлы Мариэлис Вальдес назвала экскременты, которыми оппозиция забрасывает полицейских, биохимическим оружием. Об этом сообщает Today online.

«Это биохимическое оружие (...) Использование биохимического оружия считается преступлением и предполагает серьезные наказания», — заявила она.

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Речь идет о банках и пакетах, наполненных экскрементами, которые протестующие бросают в стражей порядка, применяющих против них резиновые пули и слезоточивый газ. По словам Вальдес, «использование химического оружия, в данном случае человеческих и животных экскрементов, может привести к загрязнению окружающей среды, в частности, воды».

С начала апреля в Венесуэле обострился политический кризис, почти ежедневно в стране проходят акции протеста. Жители, недовольные экономической ситуацией, требуют назначить досрочные выборы. Как отмечает «Интерфакс», в результате столкновений между демонстрантами и полицейскими 39 человек погибли и более 750 получили ранения. Помимо этого, стражи порядка задержали свыше 1,3 тысячи человек, выступающих на стороне оппозиции.

