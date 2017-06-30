Протестующие венесуэльцы возвели баррикады на улицах Каракаса

Протестующие жители Венесуэлы возвели баррикады на улицах Каракаса. Видео с места событий публикует Ruptly.

Они вышли в город невзирая на дождь. Акции оппозиции привели к масштабным пробкам, особенно на востоке Каракаса. Полиция для разгона бунтовщиков применила слезоточивый газ.

Ранее 28 июня Оскар Перес угнал полицейский вертолет, выпустил 15 пуль по зданию Верховного суда и сбросил на него четыре гранаты. С борта воздушного судна он также помахал флагом с надписью «Свобода». Перес заявил о развертывании наземной и воздушной операции в стране с целью «вернуть власть народу и восстановить конституционный порядок». В сети появилось видео инцидента, вертолет вскоре нашли.

Беспорядки в стране из-за тяжелейшего экономического кризиса идут с начала апреля, из-за них погиб уже 91 человек.