В Венесуэле люди атаковали учредительное собрание

Группа людей напала на депутатов учредительного собрания Венесуэлы в Каракасе. Видео с места событий публикует Ruptly.

Пробившиеся ко входу бунтари подожгли фейерверки и направили их в сторону здания. В результате столкновений пострадали две женщины-законодателя. В стране уже несколько месяцев идут протесты из-за катастрофического экономического кризиса, жертвами противостояния с властями стал уже 91 человек.

Ранее 28 июня Оскар Перес 28 июня угнал полицейский вертолет, выпустил 15 пуль по зданию Верховного суда, сбросил на него четыре гранаты и потребовал отставки президента Николаса Мадуро. Власти страны обвинили угонщика в работе на ЦРУ и американское посольство.