В Венесуэле пять арестованных полицейских зашили рты в знак протеста

Пять полицейских, находящихся под арестом, зашили себе рты в знак протеста против незаконного лишения свободы. Об этом сообщает Efecto Cocuyo.

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Всего по подозрению в убийстве местного журналиста Рикардо Дюрана за решетку были отправлены 14 стражей порядка. В результате расследования прокуратура пришла к выводу, что полицейские не причастны к преступлению, однако из-под стражи их до сих пор не освободили.

«До сих пор мы не получили ответа на наши требования (...). Наше здоровье ухудшается», — приводит агентство РИА Новости обращение полицейских, опубликованное в социальных сетях.

До этого арестованные сотрудники органов правопорядка в течение 22 дней проводили голодовку. Их родственники также голодают в знак протеста с 3 июля.

