В Венесуэле во время проводимого оппозицией референдума застрелили женщину

Во время устроенного венесуэльской оппозицией «народного референдума» неизвестные застрелили женщину. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Люди стояли в очереди к участку для голосования, расположенному в одной из церквей Каракаса. Внезапно к ним подъехали вооруженные люди на мотоциклах и открыли огонь. Погибла 61-летняя медсестра Сиомара Соледад Скотт, три человека пострадали из-за стрельбы.

Организаторы уже подвели итоги референдума: против плана президента Николаса Мадуро изменить конституцию высказались 98 процентов участников. Сам глава государства назвал плебисцит незаконным и бессмысленным.

