В Венесуэле подвели итоги «народного референдума»

Большинство венесуэльцев, принявших участие в «народном референдуме» в воскресенье, высказались против инициативы президента Николаса Мадуро созвать учредительное собрание. Об этом сообщает Reuters.

Всего в голосовании приняли участие более семи миллионов человек. Против созыва новой ассамблеи высказалось 98 процентов участников плебисцита.

Как уточняет «Интерфакс», ранее Мадуро согласился на проведение «народного референдума», однако призвал провести его мирно и в спокойной обстановке. При этом власти предупредили, что результаты голосования не будут иметь законной силы, поскольку он проводится без одобрения законодателей.

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В Венесуэле уже несколько месяцев продолжается противостояние между действующим главой государства и оппозицией. Причиной недовольства стал мощнейший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть — главного продукта экспорта Венесуэлы.

В конце июня протестующие жители страны возвели баррикады на улицах Каракаса. 28 июня Оскар Перес угнал полицейский вертолет, выпустил 15 пуль по зданию Верховного суда и сбросил на него четыре гранаты. С борта воздушного судна он также помахал флагом с надписью «Свобода». 5 июля он выступил через YouTube с призывом «продолжать бороться за либерализацию страны».

Беспорядки в стране из-за тяжелейшего экономического кризиса идут с начала апреля, из-за них погиб уже 91 человек.