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В Венесуэле подвели итоги «народного референдума»

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CARACAS, July 17, 2017 A man casts his vote during the referendum called by the Democratic Unity Roundtable, in Caracas, Venezuela, on July 16, 2017. Venezuela saw its feuding political factions both prepare polls on Sunday, with the government holding a simulation of the July 30 vote to elect the ANC while the opposition was organizing an unofficial referendum of its own to gauge public support or rejection for the ANC. dtf) (Credit Image: Global Look Press via ZUMA Press) Photographer: © Boris Vergara

Большинство венесуэльцев, принявших участие в «народном референдуме» в воскресенье, высказались против инициативы президента Николаса Мадуро созвать учредительное собрание. Об этом сообщает Reuters.

Всего в голосовании приняли участие более семи миллионов человек. Против созыва новой ассамблеи высказалось 98 процентов участников плебисцита.

Как уточняет «Интерфакс», ранее Мадуро согласился на проведение «народного референдума», однако призвал провести его мирно и в спокойной обстановке. При этом власти предупредили, что результаты голосования не будут иметь законной силы, поскольку он проводится без одобрения законодателей.

В Венесуэле уже несколько месяцев продолжается противостояние между действующим главой государства и оппозицией. Причиной недовольства стал мощнейший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть — главного продукта экспорта Венесуэлы.

В конце июня протестующие жители страны возвели баррикады на улицах Каракаса. 28 июня Оскар Перес угнал полицейский вертолет, выпустил 15 пуль по зданию Верховного суда и сбросил на него четыре гранаты. С борта воздушного судна он также помахал флагом с надписью «Свобода». 5 июля он выступил через YouTube с призывом «продолжать бороться за либерализацию страны».

Беспорядки в стране из-за тяжелейшего экономического кризиса идут с начала апреля, из-за них погиб уже 91 человек.

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