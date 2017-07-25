Автор песни Despacito возмутился использованием трека на митингах в Венесуэле

Пуэрториканский музыкант, автор песни Despacito Луис Фонси возмутился решением властей Венесуэлы использовать этот трек на политических митингах в стране. Об этом Фонси написал в Twitter.

23 июля композиция с измененным текстом прозвучала мероприятии, организованном сторонниками Мадуро, который призвал граждан к участию в выборах в национальное учредительное собрание, которые пройдут 30 июля.

«Я не давал разрешения использовать песню или менять ее слова с политическими целями», – написал артист. Фонси добавил, что его музыка не может быть использована в пропаганде.

В Венесуэле уже несколько месяцев продолжается противостояние между президентом страны Николасом Мадуро и оппозицией. Причиной недовольства стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть — главного экспортного продукта. Беспорядки идут с начала апреля, жертвами столкновений стало около 100 человек.

19 июля сообщалось, что трек Despacito побил мировой рекорд популярности стриминговых сервисов. За полгода его прослушали 4,6 миллиарда раз. Хит обогнал песню Джастина Бибера Sorry, которая ранее удерживала рекорд с 4,3 миллиарда прослушиваний.

Композиция Фонси вышла в январе. В записи также принял участие певец Дэдди Янки. Клип на трек, опубликованный на YouTube-канале пуэрториканского музыканта, собрал более 2,7 миллиарда просмотров.