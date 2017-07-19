Перуанец прохрапел во сне главный хит лета Despacito

Видео: Viral Magazine / YouTube

Перуанка из Лимы в течение четырех лет снимала на камеру, как храпит во сне ее муж Рауль Амадор Маркес, и в результате представила кавер на песню Despacito. Видео, смонтированное из разных роликов, появилось на YouTube.

На записи видно, что «исполнитель» способен уснуть где угодно: дома, в машине или на лавочке. Сделать видео женщине помог племянник. Он подобрал тембры храпа в такт музыке.

Трек Despacito пуэрториканца Луиса Фонси в июле побил мировой рекорд популярности стриминговых сервисов. За полгода его прослушали 4,6 миллиарда раз. Хит обогнал песню Джастина Бибера Sorry, которая ранее удерживала рекорд с 4,3 миллиарда прослушиваний.