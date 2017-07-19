Песня Despacito побила мировой рекорд популярности стриминговых сервисов

Сингл Despacito пуэрториканского музыканта Луиса Фонси стал самой популярной песней во всех стриминговых сервисах. Об этом сообщает BBC News в среду, 19 июля.

Композицию за шесть месяцев после релиза прослушали 4,6 миллиарда раз. Хит обогнал композицию Джастина Бибера Sorry, ранее удерживавшую рекорд с 4,3 миллиарда прослушиваний.

При подсчете учитывались показатели оригинальной версии Despacito и ремикса, записанного совместно с Бибером и выпущенного в апреле.

«Не хочу называть это случайностью, потому что я пытался написать хит. Но я не планировал так переборщить», — прокомментировал произошедшее Фонси.

Оригинал Despacito вышел в январе. В записи также принял участие певец Дэдди Янки. Клип на трек, опубликованный на YouTube-канале Фонси, собрал 2,6 миллиарда просмотров.