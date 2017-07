Песня из «Форсажа» побила рекорд Gangnam Style по просмотрам

Видео на песню See You Again американского рэпера Уиза Халифы обогнало Gangnam Style корейского исполнителя PSY по количеству просмотров на YouTube.

Клип на композицию, записанную совместно с певцом Чарли Путом, посмотрели 2,9 миллиарда человек. У хита PSY на момент написания заметки 2,8 миллиарда просмотров.

Трек See You Again стал саундтреком к криминальному фильму «Форсаж 7», который вышел в прокат в 2015 году.

Клип Уиза Халифы посвящен Полу Уокеру, сыгравшему Брайана О’Коннера во франшизе. Актер погиб в 2013 году в автомобильной аварии. В ролик вошла нарезка со съемками Уокера.

В пятерке самых популярных видео в истории платформы наряду с клипами Уиза Халифы и PSY находится также эпизод мультфильма «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс Каша». Серию посмотрели 2,3 миллиарда пользователей.

Халифа вошел в тройку хип-хоп-исполнителей, чьи клипы преодолели отметку в миллиард просмотров. В этот список входят также Эминем и Дрейк.

В дискографии Халифы шесть студийных альбомов, выход седьмого, Rolling Papers 2: The Weed Album, долго откладывался и запланирован на 2017 год.