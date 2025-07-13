Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:37, 13 июля 2025Интернет и СМИ

Раскрыты последствия покушения на Трампа

AP: Трамп стал более внимательным и благодарным после покушения в 2024 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Поведение президента США Дональда Трампа изменилось после покушения на него во время предвыборной кампании в 2024 году. С таким мнением выступило агентство Associated Press.

Журналисты отмечают, что друзья Трампа видят в его поведении повышенную бдительность во время выступлений сцене. Кроме того, он стал более внимательным и благодарным. Трамп также окружил себя вещами, которые напоминают ему о покушении.

«Трамп украсил Белый дом и свои гольф-клубы произведениями искусства, изображающими момент после стрельбы, когда он встал, театрально поднял кулак в воздух и скандировал: "Борись, борись, борись!"» — отмечается в материале.

Сам Трамп признавал, что у него остались долгосрочные физические последствия ранения.

13 июля 2024 года Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение уха. В сентябре 2024 года произошла новая попытка покушения во время игры Трампа в гольф. Стрелявшего задержали, политик не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинских беспилотников

    В России предложили удваивать материнский капитал при одном условии

    Трамп заранее предупреждал Маска о разногласиях по одному вопросу

    Раскрыты последствия покушения на Трампа

    Американский подполковник заявил о неспособности Запада повлиять на Россию

    Трамп высказался о результатах расследования покушения на него

    Бразильский боец объяснил причину своего выхода на ринг под песню «Матушка-земля»

    Назван способ сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жару

    В Японии предупредили о двигающемся на Токио тайфуне

    Юрист рассказал о штрафе за сорняк на дачном участке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости