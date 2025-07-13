Раскрыты последствия покушения на Трампа

AP: Трамп стал более внимательным и благодарным после покушения в 2024 году

Поведение президента США Дональда Трампа изменилось после покушения на него во время предвыборной кампании в 2024 году. С таким мнением выступило агентство Associated Press.

Журналисты отмечают, что друзья Трампа видят в его поведении повышенную бдительность во время выступлений сцене. Кроме того, он стал более внимательным и благодарным. Трамп также окружил себя вещами, которые напоминают ему о покушении.

«Трамп украсил Белый дом и свои гольф-клубы произведениями искусства, изображающими момент после стрельбы, когда он встал, театрально поднял кулак в воздух и скандировал: "Борись, борись, борись!"» — отмечается в материале.

Сам Трамп признавал, что у него остались долгосрочные физические последствия ранения.

13 июля 2024 года Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение уха. В сентябре 2024 года произошла новая попытка покушения во время игры Трампа в гольф. Стрелявшего задержали, политик не пострадал.

