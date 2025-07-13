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06:33, 13 июля 2025Россия

Крокодил стал талисманом российского наркодиспансера

Талисманом Областной наркологической больницы в Екатеринбурге стал крокодил
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Екатеринбурге выбрали талисман для Областной наркологической больницы. По итогам нескольких опросов им стал крокодил, сообщил в своем Telegram-канале главный нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный.

В Telegram Поддубный провел два опроса — в первом лидером был крокодил, во втором — черепаха. Чтобы окончательно решить этот вопрос, было принято решение опросить пациентов и сотрудников медучреждения, а также коллег из других больниц, и в итоге победителем вышел крокодил.

«Кто-то пояснял свой выбор юмором, кто-то говорил о мифическом значении как существа, которое помогает людям преодолеть свои страхи и жизненные трудности... Выслушав всех, останавливаю выбор именно на крокодиле», — написал Поддубный.

Пока у крокодила нет имени, но, по словам главного нарколога УрФО, в дальнейшем его обязательно как-нибудь назовут.

Ранее сообщалось, что психоневрологическая больница на Южном Урале выбрала себе в символы Кукуху.

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