Крокодил стал талисманом российского наркодиспансера

Талисманом Областной наркологической больницы в Екатеринбурге стал крокодил

В Екатеринбурге выбрали талисман для Областной наркологической больницы. По итогам нескольких опросов им стал крокодил, сообщил в своем Telegram-канале главный нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный.

В Telegram Поддубный провел два опроса — в первом лидером был крокодил, во втором — черепаха. Чтобы окончательно решить этот вопрос, было принято решение опросить пациентов и сотрудников медучреждения, а также коллег из других больниц, и в итоге победителем вышел крокодил.

«Кто-то пояснял свой выбор юмором, кто-то говорил о мифическом значении как существа, которое помогает людям преодолеть свои страхи и жизненные трудности... Выслушав всех, останавливаю выбор именно на крокодиле», — написал Поддубный.

Пока у крокодила нет имени, но, по словам главного нарколога УрФО, в дальнейшем его обязательно как-нибудь назовут.

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