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14:07, 10 июня 2025Моя страна

Кукуха стала символом психиатрии на Южном Урале

Психоневрологическая больница на Южном Урале выбрала себе в символы Кукуху
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viktor Gladkov / Shutterstock / Fotodom

Необычные птицы в различной одежде — смокинге, медицинском халате, сарафане — стали символом психиатрии на Южном Урале. Игрушки, которые получили имя Кукуха, поселились в Областной психоневрологической больнице №1, пишет KP.RU.

«С чем чаще всего ассоциируются расстройства психики? С кукушечкой. Поэтому наш маскот — такой замечательный Кукух», — объяснил задумку ее создатель главный психиатр региона Михаил Козлов.

При этом образ Кукуха до сих пор развивается, и если изначально это была лишь одна птица в халате — главврач, — то теперь их уже несколько и останавливаться в больнице не собираются. Так, каждая из Кукух олицетворяет свое направление работы и закреплена за разными отделениями.

Уточняется, что с помощью игрушечных персонажей врачи планируют развеивать страшные мифы о психиатрическом лечении, в частности работать в этом направлении с юными пациентами.

Ранее в Москве на Осеннем бульваре неизвестные оставили странные символы на припаркованных авто — они нарисовали на 20 машинах скрипичный ключ.

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