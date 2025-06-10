Кукуха стала символом психиатрии на Южном Урале

Психоневрологическая больница на Южном Урале выбрала себе в символы Кукуху

Необычные птицы в различной одежде — смокинге, медицинском халате, сарафане — стали символом психиатрии на Южном Урале. Игрушки, которые получили имя Кукуха, поселились в Областной психоневрологической больнице №1, пишет KP.RU.

«С чем чаще всего ассоциируются расстройства психики? С кукушечкой. Поэтому наш маскот — такой замечательный Кукух», — объяснил задумку ее создатель главный психиатр региона Михаил Козлов.

При этом образ Кукуха до сих пор развивается, и если изначально это была лишь одна птица в халате — главврач, — то теперь их уже несколько и останавливаться в больнице не собираются. Так, каждая из Кукух олицетворяет свое направление работы и закреплена за разными отделениями.

Уточняется, что с помощью игрушечных персонажей врачи планируют развеивать страшные мифы о психиатрическом лечении, в частности работать в этом направлении с юными пациентами.

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