Неизвестные оставили загадочный символ на 20 машинах в Москве

В Москве неизвестные нарисовали на 20 машинах скрипичный ключ

В Москве на Осеннем бульваре неизвестные нарисовали на 20 машинах скрипичный ключ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Владельцы автомобилей обратились в полицию, в настоящее время злоумышленников разыскивают.

В интернете символ связывают с бандой анонимного пользователя по прозвищу Пианист, который берет на себя ответственность за поджоги и акты вандализма. Его мишенями становились квартиры и имущество публичных деятелей, выступивших против России.

26 февраля сообщалось, что так подожгли в Москве дверь лидера группы «Би-2» Егора Бортника (внесен Минюстом в реестр иноагентов), известного под псевдонимом Лева. На стене рядом с квартирой неизвестные оставили надпись: «Привет врагу и предателю Леве от Пианиста».