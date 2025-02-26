В Москве неизвестные подожгли дверь квартиры лидера «Би-2»

В Москве неизвестные подожгли дверь квартиры Левы из «Би-2»

В Москве неизвестные подожгли дверь квартиры лидера группы «Би-2» Егора Бортника (внесен Минюстом в реестр иноагентов), известного под псевдонимом Лева. Об этом сообщает Baza.

Свои действия поджигатели снимали на видео, которое затем было опубликовано в закрытом Telegram-канале. На кадрах также видна надпись: «Привет врагу и предателю Леве от Пианиста», оставленная на стене рядом с квартирой музыканта.

Как пояснили авторы ролика, это был «подарок на 23-е февраля». Они упрекнули исполнителя в том, что тот «всю жизнь зарабатывал в России», но после начала конфликта «убежал и начал финансировать ВСУ, подставил бизнес всей своей группы».

19 февраля пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) выложили видео с Бортником, который признался, что потратил на ВСУ уже 100 тысяч евро. Он также отметил, что закупил бы для украинцев реактивные снаряды HIMARS, если бы у него было больше денег.