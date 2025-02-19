Лидер «Би-2» рассказал о ежемесячной денежной помощи Украине

Лидер «Би-2» Бортник заявил, что ежемесячно жертвует Украине пять тысяч евро

Лидер рок-группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что каждый месяц жертвует Украине пять тысяч евро через свой фонд. Об этом он сообщил пранкерам Вовану и Лексусу (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).

По словам рокера, он приобрел две машины скорой помощи и большой автобус. Бортник заявил, что с начала специальной военной операции (СВО) в общей сложности потратил на помощь Киеву более 100 тысяч евро. Певец уточнил, что купил бы партию реактивных снарядов системы HIMARS, если бы позволяли средства.

«Помогаю, как могу. Отрываю от сердца, потому что последние два года мы не зарабатывали», — рассказал музыкант.

Ранее Бортник заявил, что решил отменить концерт в Баку. По словам артиста, он сделал это после того, как прочитал, что в Азербайджане «арестовали кого-то по заказу России». Лидер «Би-2» признался, что ему страшно приезжать с гастролями в Азербайджан, Армению, Грузию и Казахстан.