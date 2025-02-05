Вокалист «Би-2» отменил концерт в Баку из-за страха

Вокалист «Би-2» Бортник решил отменить концерт в Баку из-за страха задержаний

Вокалист рок-группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что решил отменить концерт в Баку. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

По словам артиста, он сделал это после того, как прочитал, что в Азербайджане «арестовали кого-то по заказу России». Бортник признался, что ему страшно приезжать с гастролями в Азербайджан, Армению, Грузию и Казахстан. «Сейчас, видимо, такое время, что нужно выдержать паузу. Меня одолевают такие же страхи, как и всех. Я тоже не хочу под забором закончить свою жизнь. Для меня это в какой-то степени ночной кошмар», — добавил он.

Ранее лидер группы «Би-2» заявил, что уже полгода содержит коллектив на собственные деньги.