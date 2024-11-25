«Би-2» раскрыли источник своего финансирования

Лидер «Би-2» Лева заявил, что содержит группу на деньги от продажи квартиры

Лидер группы «Би-2» Егор Бортник (внесен Минюстом в реестр иноагентов), известный под псевдонимом Лева Би-2, заявил, что уже полгода содержит коллектив на собственные деньги. Интервью с ним опубликовал YouTube-канал Malanka Action.

По словам артиста, он продал свою «большую и дорогую» квартиру в Москве, чтобы выплачивать зарплаты участниками группы. При этом он уверяет, что на данный момент «Би-2» получает прибыль от музыкальной деятельности и выходит на самоокупаемость.

«Я возложил свое благополучие на жертвенный алтарь. И я ни капли об этом не жалею. В такие моменты начинаешь понимать, что такое совесть», — заявил Лева.

Ранее Лева Би-2 признавался, что его группа находится на грани банкротства.