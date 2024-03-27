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13:17, 27 марта 2024Культура

Вокалист «Би-2» заявил о банкротстве группы

Лева из «Би-2» заявил, что группа обанкротилась после отъезда из России

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Вокалист рок-группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иноагентов) пожаловался на финансовые проблемы коллектива после отъезда из России. Его слова приводит «Газета.ру».

«Я бы сказал так: мы в общем-то банкроты на данный момент. Но я думаю, что это ненадолго, потому что мы отстраиваем сейчас свой определенный мир», — заявил музыкант.

Он также поделился, что группа съездила в пробный тур по США и Европе, чтобы понять механизм работы музыкальной индустрии за границей. Бортник отметил, что теперь на карте «Би-2» есть красные, нейтральные и зеленые зоны, критерии основаны на том, где группе дают спокойно выступать.

Туристическая полиция задержала участников группы 24 января сразу после выступления на Пхукете. До этого коллектив дал концерт в Паттайе. Причиной ареста стало проведение выступлений без разрешения.

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