Трамп заранее предупреждал Маска о разногласиях по одному вопросу

Трамп предупреждал Маска, что у них разные позиции в отношении электромобилей

Президент США Дональд Трамп заявил, что заранее предупреждал американского бизнесмена Илона Маска о том, что придерживается других взглядов в отношении электромобилей, и в дальнейшем это может помешать их сотрудничеству. Слова американского лидера приводит Fox News.

«В [законе о госрасходах] много хороших положений, он хорош с точки зрения энергетики, он отменил мандат на электромобили, что, как вы знаете, задело Илона [Маска]. Это очень плохо, но я говорил ему об этом задолго до того, как он поддержал меня», — сказал Трамп.

Он напомнил, что, согласно этому мандату, через несколько лет все американцы должны были ездить на электромобилях, однако Трампу эта идея не нравилась, так как он понимал, что не все хотят электромобили. По словам президента США, все закончилось тем, что бизнесмен «очень расстроился» после принятия закона.

Ранее Глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс заявила, что не знает причину разрыва отношений между Трампом и Маском.