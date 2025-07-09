Глава аппарата Белого дома прокомментировала разрыв отношений Трампа и Маска

Глава аппарата Белого дома Уайлс не знает причину разрыва Трампа и Маска

Глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс заявила, что не знает истинную причину разрыва отношений между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском. Об этом она рассказала в подкасте Pod Force One.

Она поставила под сомнение распространенную версию причины ссоры. «То, что было сказано [об этом], не кажется мне правдоподобным», — сказала чиновница.

По словам главы аппарата Белого дома сначала сотрудничество с Маском выглядело многообещающе, поскольку президент США очень добр к нему, а у Маска было много, что он мог предложить американской администрации.

Уайлз добавила, что ей нравилось работать с Маском, назвав предпринимателя «феноменальным человеком» с нестандартным взглядом на мир.

Ранее Маск заявил, что Трамп его использовал в ходе предвыборной кампании и в начале президентского срока. По его мнению, Трамп сделал это, потому что год назад опросы общественного мнения относительно Маска были очень позитивными.