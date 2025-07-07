Маск счел себя использованным Трампом

Маск заявил, что Трамп его использовал

Американский миллиардер и бывший глава департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск сообщил, что президент США Дональд Трамп его использовал в ходе предвыборной кампании и в начале президентского срока. С таким заявлением он выступил в соцсети Х.

«Год назад опросы общественного мнения были очень позитивными в мою пользу, вот почему Трамп так часто использовал меня», — отметил предприниматель.

В своей публикации Маск также назвал министра финансов США Скотта Бессента марионеткой миллиардера Джорджа Сороса.

Ранее Трамп заявил, что Маск просил его назначить своего близкого друга директором Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).