Маск раскрыл марионетку Сороса среди министров США

Маск назвал министра финансов США Бессента марионеткой миллиардера Сороса

Американский предприниматель Илон Маск назвал министра финансов США Скотта Бессента марионеткой миллиардера Джорджа Сороса. Об этом глава компании Tesla написал на странице в соцсети X.

«Бессент — марионетка Сороса. А он студент-политолог, который даже математику не знает», — заявил он.

Ранее Маск подал документы на регистрацию собственной партии под названием «Партия Америки». В качестве казначея партии указан финансовый директор принадлежащей Маску компании Tesla Вайбхав Танеджи. По словам Маска, на выборах президента в США в 2028 году его партия может поддержать какого-либо кандидата, однако сейчас это не является приоритетом.

Бессент прокомментировал это решение бизнесмена, сказав, что ему не стоит создавать свою политическую партию. По его словам, среди жителей США были популярны принципы департамента эффективности правительства (DOGE), но не сам предприниматель.