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23:46, 6 июля 2025Мир

Глава Минфина США высказался о создании Маском новой партии

Глава Минфина США Бессент: Американцам нравится DOGE, а не Илон Маск
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американскому бизнесмену Илону Маску не стоит создавать свою политическую партию. Среди жителей США были популярны принципы Департамента эффективности правительства (DOGE), но не сам предприниматель, считает глава Минфина страны Скотт Бессент. Его цитирует The Guardian.

«Принципы DOGE были популярны — но не сам Маск ... советы директоров его компаний наверняка хотели бы, чтобы он вернулся к бизнесу», — считает Бессент. Он предполагает, что советы директоров не поддержат идею Маска о создании новой партии и попросят его полностью сосредоточиться на предпринимательской деятельности.

5 июля предприниматель объявил о создании своей политической партии под названием «Америка». Уже 6 июля он подал документы на регистрацию политического объединения.

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