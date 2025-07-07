Трамп рассказал о просьбе Маска назначить его друга главой NASA

Трамп заявил о просьбе Маска назначить его близкого друга главой NASA

Президент США Дональд Трамп заявил, что предприниматель Илон Маск просил его назначить своего близкого друга директором Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что считал друга Маска «очень хорошим». Однако глава США был удивлен, когда узнал, что тот «был демократом голубых кровей, который прежде никогда не жертвовал [средства] республиканцам».

Американский лидер подчеркнул, что считает неуместным, чтобы друг Маска возглавлял NASA, когда организация «играет столь важную роль в корпоративной жизни Илона».

Ранее Трамп расстроился из-за «слетевшего с катушек» Маска. По его мнению, за прошедшие несколько недель Маск превратился в «ходячую катастрофу».