Трамп расстроился из-за «слетевшего с катушек» Маска

Трамп заявил, что ему грустно наблюдать за «слетевшим с катушек» Маском

Президент США Дональд Трамп признался, что испытывает грусть, наблюдая за тем, как бизнесмен Илон Маск «слетает с катушек». Заявление американского лидера приводит ТАСС.

Так Трамп отреагировал на планы предпринимателя по созданию новой политической партии в США. Он также отметил, что за прошедшие несколько недель Маск превратился в «ходячую катастрофу». «Они [третьи политические партии] никогда не добивались успеха в США, — кажется, система не предназначена для этого», — считает политик.

По его мнению, третьи партии в США лишь создают разлад и хаос в стране.

5 июля предприниматель объявил о создании своей политической партии под названием «Америка». Уже 6 июля он подал документы на регистрацию политического объединения.