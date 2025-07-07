Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:40, 7 июля 2025Мир

Трамп расстроился из-за «слетевшего с катушек» Маска

Трамп заявил, что ему грустно наблюдать за «слетевшим с катушек» Маском
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп признался, что испытывает грусть, наблюдая за тем, как бизнесмен Илон Маск «слетает с катушек». Заявление американского лидера приводит ТАСС.

Так Трамп отреагировал на планы предпринимателя по созданию новой политической партии в США. Он также отметил, что за прошедшие несколько недель Маск превратился в «ходячую катастрофу». «Они [третьи политические партии] никогда не добивались успеха в США, — кажется, система не предназначена для этого», — считает политик.

По его мнению, третьи партии в США лишь создают разлад и хаос в стране.

5 июля предприниматель объявил о создании своей политической партии под названием «Америка». Уже 6 июля он подал документы на регистрацию политического объединения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Санкт-Петербурге пропал интернет и возник авиационный коллапс. Что происходит в городе?

    В США предупредили Украину о необратимых последствиях потери Красноармейска

    Необычная коллекция мужчины напугала пользователей сети

    Прилепин назвал заказчика покушения на него

    Все аэропорты России отменили ограничения на полеты

    В России предложили ввести льготы для авиапассажиров с детьми при задержке рейсов

    Беспилотники атаковали Киев

    Молодая помощница учителя занялась сексом с 15-летним школьником в своей машине

    Российскую «Горгону» сравнили с украинской «Бабой-Ягой»

    Мужчины и женщины поделились своими секретами классного секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости