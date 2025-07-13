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05:58, 13 июля 2025Россия

В России предложили удваивать материнский капитал при одном условии

Рыбальченко: Нужно удваивать маткапитал при быстром появлении второго ребенка
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Мотивировать россиян заводить детей можно посредством удвоения материнского капитала в том случае, если второй ребенок будет рожден в течение трех лет после первого. Таким мнение поделился председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, его цитирует ТАСС.

«Я бы предложил ввести так называемую премию за скорость — удвоить материнский капитал, если в семье появился второй ребенок в течение трех лет после рождения первого», — заявил чиновник.

Он отметил, что большая часть маткапитала выплачивается семье уже после рождения первого ребенка, так что заводить второго и последующих детей молодые родители не торопятся. Кроме того, отметил Рыбальченко, двое взрослых могут легко справиться с одним ребенком, со вторым им уже будет сложнее, а с третьим «нужно очень серьезно помогать».

Сейчас за первого ребенка семье выплачивают 690 266 рублей, за второго — 221 895 рублей.

Ранее сообщалось, что в России захотели в 10 раз увеличить пособия для беременных студенток-очниц.

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