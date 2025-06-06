Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:00, 6 июня 2025Россия

В России захотели в 10 раз увеличить пособия для беременных студенток

В России захотели в 10 раз увеличить пособия для беременных студенток-очниц
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России захотели в 10 раз увеличить размер пособия для беременных студенток-очниц. Соответствующие изменения в закон подготовил Минтруд, пишет «Парламентская газета».

На сегодняшний день пособие по беременности студенткам выплачивают в размере стипендии за 140 дней больничного листа, и за весь период отпуска россиянкам выплачивают около 9 тысяч рублей.

Законопроектом предлагается увеличить размер пособия по беременности и родам студенткам до величины прожиточного минимума. Таким образом средний размер пособия в случае принятия проекта составит уже 90 202 рубля.

Выплачивать деньги предложили не по месту учебы, а в территориальном отделении Соцфонда на основании заявления и справки из женской консультации.

Кроме того, в Госдуму внесли поправки, касающиеся размера единовременного пособия при рождении ребенка. Его предложили устанавливать на дату появления на свет малыша и выплачивать тому родителю, с которым ребенок проживает — не только при разводе, но и в том случае, если брак не был заключен. 

В случае если законопроекты поддержат, новые правила должны вступить в силу 1 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Госдуме не поддержали идею увеличить маткапитал для одной категории матерей. Речь шла о рождении первенца до 24 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Эти альфа-самцы взорвались». Трамп и Маск публично поссорились. Что привело их к вражде и чем это грозит президенту США?

    Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса

    Автобус саперов со взрывозащитным контейнером проверит подозрительную машину в Москве

    Звезда реалити-шоу рассказал о борьбе с наркотической зависимостью

    Заминированный в Москве автомобиль попал на видео

    Бывшая Маска предложила Трампу помощь в «расставании»

    Отец с сыном поймали крупного канального сомика и установили новый рекорд

    В Китае прокомментировали ссору Трампа и Маска

    Вдова солиста «На-На» рассказала о жизни без мужа

    Подсчитана частота перехвата авиабомб ВСУ российскими С-300

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости