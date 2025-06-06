В России захотели в 10 раз увеличить пособия для беременных студенток

В России захотели в 10 раз увеличить пособия для беременных студенток-очниц

В России захотели в 10 раз увеличить размер пособия для беременных студенток-очниц. Соответствующие изменения в закон подготовил Минтруд, пишет «Парламентская газета».

На сегодняшний день пособие по беременности студенткам выплачивают в размере стипендии за 140 дней больничного листа, и за весь период отпуска россиянкам выплачивают около 9 тысяч рублей.

Законопроектом предлагается увеличить размер пособия по беременности и родам студенткам до величины прожиточного минимума. Таким образом средний размер пособия в случае принятия проекта составит уже 90 202 рубля.

Выплачивать деньги предложили не по месту учебы, а в территориальном отделении Соцфонда на основании заявления и справки из женской консультации.

Кроме того, в Госдуму внесли поправки, касающиеся размера единовременного пособия при рождении ребенка. Его предложили устанавливать на дату появления на свет малыша и выплачивать тому родителю, с которым ребенок проживает — не только при разводе, но и в том случае, если брак не был заключен.

В случае если законопроекты поддержат, новые правила должны вступить в силу 1 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Госдуме не поддержали идею увеличить маткапитал для одной категории матерей. Речь шла о рождении первенца до 24 лет.