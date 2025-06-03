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11:11, 3 июня 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме не поддержали идею увеличить маткапитал одной категории матерей

Бессараб не поддержала идею увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Ставить барьеры по возрасту рождения первенца совершенно не нужно, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировала на идею увеличить материнский семейный капитал за рождение первого ребенка для женщин до 24 лет еще на один миллион рублей.

«Какая разница, когда мама родит: в 24, в 30? Главное, чтобы ребенок родился. Главное, чтобы семья состоялась», — поделилась мнением Бессараб.

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Ранее председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила увеличить сумму материнского капитала за рождение первого ребенка для женщин до 24 лет еще на один миллион рублей.

26 мая стало известно, что беременным студенткам начнут платить в Санкт-Петербурге. Выплаты будут положены тем девушкам, которые учатся очно и готовятся стать матерями.

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