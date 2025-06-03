В России захотели увеличить маткапитал за рождение первенца

В России хотят увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет

В России захотели увеличить сумму материнского капитала за рождение первого ребенка для женщин до 24 лет еще на один миллион рублей. С таким обращением выступила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, в обращении парламентарий напомнила о заявлениях президента России Владимира Путина, которые были сделаны на заседании Госсовета в конце 2024 года.

Тогда российский лидер фокусировал внимание на необходимости поощрения раннего материнства среди россиянок, уточнив, что в настоящее время средний возраст рождения первого ребенка составляет 28-29 лет.

Днем ранее, 26 мая, сообщалось, что беременным студенткам начнут платить в Санкт-Петербурге. Выплаты будут положены тем девушкам, которые учатся очно и готовятся стать матерями. Выплаты беременным школьницам начали вводить весной 2025 года.