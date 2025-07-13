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05:34, 13 июля 2025Мир

Трамп высказался о результатах расследования покушения на него

Трамп остался доволен итогами расследования покушения на него в Пенсильвании
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters Photographer / Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что удовлетворен итогами расследования покушения на него, произошедшего год назад на митинге в штате Пенсильвания. Об этом сообщил Fox News.

По его словам, он получал доклады от Федерального бюро расследований (ФБР) и Секретной службы США о результатах расследования.

«Они проинформировали меня, я этим удовлетворен», — высказался глава государства. Трамп добавил, что нападение стало возможным из-за ряда ошибок со стороны сотрудников, обеспечивавших его безопасность.

Звуки стрельбы раздались во время выступления кандидата в президенты США Трампа в Пенсильвании. Его ранили в ухо. Политика прикрыли телохранители, после чего экстренно эвакуировали.

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