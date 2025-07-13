Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:36, 13 июля 2025Мир

Американский подполковник заявил о неспособности Запада повлиять на Россию

Подполковник Дэвис: Западу нужно понять, что воздействовать на Россию невозможно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Украине и Западу в целом уже давно пора понять, что Россию невозможно принудить к чему-либо. Об этом рассказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Вы можете думать, что утопили Россию. Если вы считаете, что ее экономика рухнет, и это как-то заставит их остановиться, то этому нет никаких реальных доказательств», — считает эксперт.

Сейчас все указывает на то, что Москва добьется своих целей, несмотря на попытки ей помешать различными мерами со стороны Запада или киевского режима.

Ранее Дэниэл Дэвис прокомментировал решение президента США Дональда Трампа возобновить поставки оружия Украине. По его словам, пересмотр решения по оружию и более агрессивная риторика политика в отношении России не спасут Украину от поражения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинских беспилотников

    В России предложили удваивать материнский капитал при одном условии

    Трамп заранее предупреждал Маска о разногласиях по одному вопросу

    Раскрыты последствия покушения на Трампа

    Американский подполковник заявил о неспособности Запада повлиять на Россию

    Трамп высказался о результатах расследования покушения на него

    Бразильский боец объяснил причину своего выхода на ринг под песню «Матушка-земля»

    Назван способ сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жару

    В Японии предупредили о двигающемся на Токио тайфуне

    Юрист рассказал о штрафе за сорняк на дачном участке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости