Подполковник Дэвис: Западу нужно понять, что воздействовать на Россию невозможно

Украине и Западу в целом уже давно пора понять, что Россию невозможно принудить к чему-либо. Об этом рассказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Вы можете думать, что утопили Россию. Если вы считаете, что ее экономика рухнет, и это как-то заставит их остановиться, то этому нет никаких реальных доказательств», — считает эксперт.

Сейчас все указывает на то, что Москва добьется своих целей, несмотря на попытки ей помешать различными мерами со стороны Запада или киевского режима.

Ранее Дэниэл Дэвис прокомментировал решение президента США Дональда Трампа возобновить поставки оружия Украине. По его словам, пересмотр решения по оружию и более агрессивная риторика политика в отношении России не спасут Украину от поражения.