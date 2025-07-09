Полковник Макгрегор: Запад отстает от России в военном плане на десятилетия

Российская армия стала непобедимой благодаря бесценному опыту и закалке боем на Украине. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube.

«Никто не хотел признавать, что Украину в течение многих лет взращивали как таран, чтобы использовать против России», — подчеркнул он.

По словам Макгрегора, этот план «с треском провалился».

Полковник выразил недоумение, почему страны НАТО до сих пор не могут понять, что Россию не победить. По его мнению, западные лидеры занимаются целенаправленным игнорированием реальности.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из из Каменского в Запорожской области, вынудив украинскую армию отступить в сторону Степногорска.