На Украине объяснили ситуацию с пролетевшим над Киевом Ан-124

«Страна.ua».: Пролетевший над Киевом Ан-124 будет проходить испытания в Германии

Инспектор Госавиаслужбы Федор Грищук сообщил, что грузовой самолет Ан-124 украинской авиакомпании Antonov Airlines будет проходить сертификационные испытания в Германии, передает «Страна.ua».

«Самолет Ан-124-100 UR-82073 уже в Лейпциге. И хотя еще впереди тернистый путь сертификационных испытаний, есть надежда увидеть его в небе Украины», — рассказал он.

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что пролетевший над Киевом самолет Ан-124 мог транспортировать системы противовоздушной обороны Patriot. То же издание уверяло, что самолет вылетел из Днепра, куда поставлялось вооружение для Вооруженных сил Украины из Польши.