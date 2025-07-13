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06:38, 13 июля 2025Бывший СССР

На Украине объяснили ситуацию с пролетевшим над Киевом Ан-124

«Страна.ua».: Пролетевший над Киевом Ан-124 будет проходить испытания в Германии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Инспектор Госавиаслужбы Федор Грищук сообщил, что грузовой самолет Ан-124 украинской авиакомпании Antonov Airlines будет проходить сертификационные испытания в Германии, передает «Страна.ua».

«Самолет Ан-124-100 UR-82073 уже в Лейпциге. И хотя еще впереди тернистый путь сертификационных испытаний, есть надежда увидеть его в небе Украины», — рассказал он.

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что пролетевший над Киевом самолет Ан-124 мог транспортировать системы противовоздушной обороны Patriot. То же издание уверяло, что самолет вылетел из Днепра, куда поставлялось вооружение для Вооруженных сил Украины из Польши.

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