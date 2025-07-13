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06:45, 13 июля 2025Мир

Трамп пошутил по поводу работы президентом

Трамп пошутил, что не был предупрежден о том, насколько опасно быть президентом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп пошутил, что задумался бы о том, стоит ли бороться за свой пост, если бы знал, насколько опасно его занимать, однако его об этом никто не предупредил. Слова американского лидера передает Fox News.

«Быть президентом — очень опасная работа. Знаете, я говорю, что гонщик имеет 1 процент вероятности [погибнуть]. Подумайте об этом. Это немного», — сказал Трамп. Он отметил, что ровно такая же вероятность погибнуть и у наездника на быке.

Американский лидер подчеркнул, что признает эти работы опасными, но пояснил, что после того, как занимаешь пост президента страны, вероятность погибнуть возрастает до 5 процентов.

Ранее сообщалось, что Трамп стал более внимательным и благодарным после покушения в 2024 году.

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