Названы встречавшиеся чаще всего мины ВСУ в Курской области

Боец Миронов: ВСУ в Курской области использовали немецкие мины

В ходе вторжения в Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) чаще всего использовали немецкие мины. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра Богдан Миронов.

«Среди наиболее часто встречающихся — немецкие кассетные мины. Кумулятивные», — поделился боец. По его словам, они были оснащены магнитным датчиком цели, а разбрасывались при помощи снарядов НАТО калибра 155 миллиметров.

Ранее сообщалось, что украинские военные минировали детские игрушки при отходе из Курской области.