Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:12, 13 июля 2025Бывший СССР

Названы встречавшиеся чаще всего мины ВСУ в Курской области

Боец Миронов: ВСУ в Курской области использовали немецкие мины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ходе вторжения в Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) чаще всего использовали немецкие мины. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра Богдан Миронов.

«Среди наиболее часто встречающихся — немецкие кассетные мины. Кумулятивные», — поделился боец. По его словам, они были оснащены магнитным датчиком цели, а разбрасывались при помощи снарядов НАТО калибра 155 миллиметров.

Ранее сообщалось, что украинские военные минировали детские игрушки при отходе из Курской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинских беспилотников

    Названы встречавшиеся чаще всего мины ВСУ в Курской области

    В России предложили удваивать материнский капитал при одном условии

    Трамп заранее предупреждал Маска о разногласиях по одному вопросу

    Раскрыты последствия покушения на Трампа

    Американский подполковник заявил о неспособности Запада повлиять на Россию

    Трамп высказался о результатах расследования покушения на него

    Бразильский боец объяснил причину своего выхода на ринг под песню «Матушка-земля»

    Назван способ сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жару

    В Японии предупредили о двигающемся на Токио тайфуне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости