Культура
 

Billboard назвал самых богатых музыкантов

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Бейонсе
Бейонсе

Американское издание Billboard назвало самых высокооплачиваемых музыкантов за 2016 год. Рейтинг Billboard's Top 50 Money Makers of 2016 доступен по ссылке.

Список возглавляет американская певица Бейонсе с доходом в 62,1 миллиона долларов. Такую сумму исполнительнице удалось заработать благодаря выходу альбома Lemonade и мировому туру в его поддержку.

С разрывом в 20 миллионов на втором месте оказалась американская хард-рок-группа Guns N’ Roses. Участники команды заработали 42,3 миллиона долларов, чему они также обязаны гастролям, которые начались в апреле 2016-го и продолжаются до сих пор.

Тройку лидеров завершает американский рок- и фолк-музыкант Брюс Спрингстин, отставая от Guns N’ Roses на 100 тысяч долларов. Артист выпустил юбилейный бокс-сет в конце 2015 года и отправился в турне.

В десятку также вошли канадский рэпер Дрейк, британская певица Адель, английский поп-рок-коллектив Coldplay, канадский певец Джастин Бибер, американские кантри-артисты Люк Брайан и Кенни Чесни, американский рэпер Канье Уэст.

В мае были названы самые богатые рэперы по состоянию на 2017 год. Первое место занял хип-хоп-исполнитель Шон Комбс, известный под псевдонимом Diddy.

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