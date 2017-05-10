Названы самые богатые рэперы 2017 года

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых рэперов по состоянию на 2017 год. Рейтинг появился на сайте издания в среду, 10 мая.

Первое место занял хип-хоп-исполнитель Шон Комбс, известный под псевдонимом Diddy. Его состояние составляет 820 миллионов долларов и, по мнению экспертов, в ближайшее время достигнет миллиарда.

Конкуренцию ему составляет Джей-Зи (Jay-Z) с 810 миллионами долларов, занявший второе место. Отмечается, что стоимость его музыкального сервиса Tidal увеличилась более чем в 10 раз с момента приобретения несколько лет назад.

Тройку лидеров завершает Доктор Дре (Dr. Dre), чье состояние оценивается в 740 миллионов долларов. В пятерку также вошли рэперы Брайн Уильямс, известный как Birdman (110 миллионов долларов), и канадец Дрейк (90 миллионов).

Комбс возглавляет рейтинг богатейших рэперов с 2015 года.